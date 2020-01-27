Brent petrolün varili 59,89 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 59,89 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 62,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 kayıpla 59,89 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,95 dolardan alıcı buldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 676'ya yükselmesi piyasada arz fazlasının artabileceğine işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,93 ile 61,12 dolar aralığının direnç, 59,81 ile 59.75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA