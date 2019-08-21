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Brent petrolün varili 60,37 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,37 dolardan işlem görüyor.

21.08.2019 09:30 Brent petrolün varili 60,37 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,37 dolardan işlem görüyor.
Dün 60,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,11 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 60,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,38 dolardan alıcı buldu.
ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatları 60 dolar sınırında yatay seyir izliyor.
Brent petrolde teknik olarak 60,49 ile 60,63 dolar aralığının direnç, 60,21 ile 60,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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