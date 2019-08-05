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Brent petrolün varili 61,18 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

05.08.2019 09:44 Brent petrolün varili 61,18 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 63,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,48 dolardan tamamladı. Haftanın ilk gününde Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 61,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,94 dolardan alıcı buldu.
ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik petrol fiyatları üzerinde de etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump perşembe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mallara 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını belirtmişti. Bunun üzerinde cuma günü Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız." açıklamasını yaptı.
İki ülke arasındaki ticaret savaşı, haftanın ilk gününde de devam etti. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybı sürerken Çin hükümetine bağlı şirketlerin ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmaları istendi.
Brent petrolde teknik olarak 61,29 ile 61,33 dolar aralığının direnç, 60,94 ile 61,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: AA

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