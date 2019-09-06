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Brent petrolün varili 61,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,27 dolardan işlem görüyor.

06.09.2019 09:20 Brent petrolün varili 61,27 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,27 dolardan işlem görüyor.
Dün 62,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,15 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 61,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,19 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,8 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 423 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenin üzerinde bir düşüş olması petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketini destekledi.
Ayrıca Çin ve ABD arasında gelecek haftalarda ülkeler arası ticari faaliyetlerin görüşüleceği yüksek düzeyli bir toplantı yapılacağının belirtilmesi petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,30 ile 63,55 dolar aralığının direnç, 60,18 ile 59,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

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