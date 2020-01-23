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Brent petrolün varili 62,33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,33 dolardan işlem görüyor.

23.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:10Brent petrolün varili 62,33 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,33 dolardan işlem görüyor.
Dün 64,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,66 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 62,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 55,78 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda son 7 haftanın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Çin'de yaşanan ve yayılma olasılığı artan virüs ile ABD'de haftalık petrol stoklarının 1,6 milyon varil artacağı tahmini, fiyatların gerilemesinde etkili oldu.
Uluslararası Enerji Ajansının yılın ilk yarısında üretimde arz fazlasının günlük 1 milyon varili aşacağı tahmini de fiyatlarda düşüşü destekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,36 ile 62,46 dolar aralığının direnç, 62,16 ile 62,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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