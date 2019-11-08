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Brent petrolün varili 62,46 dolar

Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 62,46 dolardan işlem görüyor.

08.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:42 Brent petrolün varili 62,46 dolar
Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 62,46 dolardan işlem görüyor.
Dün 63,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 62,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,91 dolardan alıcı buldu.
ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizlikler ve ABD'de artan petrol stokları fiyatları baskılıyor.
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yatay seyrin önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,19 ile 62,28 dolar aralığının direnç, 62,10 ile 62,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

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