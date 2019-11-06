Haberler » Ekonomi » Brent petrolün varili 62,66 dolar

Brent petrolün varili 62,66 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,66 dolardan işlem görüyor.

06.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:28Brent petrolün varili 62,66 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,66 dolardan işlem görüyor.
Dün 63,17 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 62,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,98 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 25-31 Ekim haftasında 4,26 milyon varil artış gösterdi.
Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının devam etmesi küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilerken fiyatların baskılanmasına neden oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,77 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 62,60 ile 62,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:43 İŞKAD'dan kadınlara pazarlama eğitimi
11:48 Gaziantep OSB'de çarklar daha hızlı dönüyor
11:41 Katı atık ücretlerini Kuşadası belediyesi toplayacak
11:46 Yıldız Entegre'ye uluslararası Davey Awards'tan "Gold" ödül
11:42 Kastamonu'da 4 bin 200 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
01:05 İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek
21:14 Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
17:37 Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum
6.11.2019 11:55:43