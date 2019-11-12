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Brent petrolün varili 62,70 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,70 dolardan işlem görüyor.

12.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:22Brent petrolün varili 62,70 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,70 dolardan işlem görüyor.
Dün 63,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 62,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,09 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları özellikle Suudi Arabistan kaynaklı arz fazlası nedeniyle düşük seyrine devam ediyor.
Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,48 ile 62,71 dolar aralığının direnç, 62,30 ile 62,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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