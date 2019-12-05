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Brent petrolün varili 62,80 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,80 dolardan işlem görüyor.

05.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:16Brent petrolün varili 62,80 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,80 dolardan işlem görüyor.
günü 63,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,04 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 62,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,16 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 447,1 milyon varile gerilediğini açıklaması, petrol fiyatlarının yükselmesine neden olsa da gün içindeki gelişmeler fiyatların aşağı yönlü seyretmesini engelleyemedi.
NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile ticaret anlaşmasının ertelenebileceğine ilişkin açıklamasıyla gerileyen petrol fiyatları, aynı gün anlaşmanın yakın tarihte nihai sonuca kavuşacağına yönelik haberlerin gelmesiyle toparlandı.
Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreten ülkelerin bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıya odaklandı.
Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreten ülkelerin petrol üretim kesintilerini artırabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bunun gerçekleşmesi halinde ham petrol fiyatlarının yükselebileceğini belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,92 ile 63,02 dolar aralığının direnç, 62,82 ile 62,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çarşamba, Opec, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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