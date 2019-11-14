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Brent petrolün varili 62,93 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,93 dolardan işlem görüyor.

14.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:36Brent petrolün varili 62,93 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,93 dolardan işlem görüyor.
Dün 62,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 62,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 57,57 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin "Kasım 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı öngörülüyor.
Brent türü ham petrolün fiyatının bu yılı ortalama 63,50 dolar, WTI tipi ham petrolün fiyatının ise 56,50 dolar seviyelerinden tamamlaması bekleniyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in ABD ekonomisine ilişkin olumlu açıklamaları fiyatları yukarı yönlü etkiledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun ABD-Çin arasında ticari bir anlaşma konusunda umutlu olduğu yönündeki söylemleri de fiyatların artmasında rol oynadı.
Öte yandan, bugün OPEC'in Ekim Ayı Petrol Piyasası Raporu açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 62,88 ile 63,05 dolar aralığının direnç, 62,71 ile 62,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

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