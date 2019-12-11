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Brent petrolün varili 63,95 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,95 dolardan işlem görüyor.

11.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:40Brent petrolün varili 63,95 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,95 dolardan işlem görüyor.
Dün 64,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,19 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 63,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 58,94 dolardan alıcı buldu.
Yatırımcılar, ABD'nin Çin üzerindeki ek gümrük tarifelerinin 15 Aralık'ta yürürlüğe girmeden önce Washington ve Pekin hükümetleri arasında bir uzlaşma bekliyor.
Pazar günü yürürlüğe girmesi planlanan tarifeler kapsamında ABD Çin'den ithal ettiği 160 milyar dolarlık ürüne yüzde 15 ek vergi uygulayacak.
Öte yandan, bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kasım ayı verilerini içeren aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 64,03 ile 64,14 dolar aralığının direnç, 63,92 ile 63,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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