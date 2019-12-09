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Brent petrolün varili 64,21 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 64,21 dolardan işlem görüyor.

09.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:26Brent petrolün varili 64,21 dolar
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 64,21 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 64,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 64,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,94 dolardan alıcı buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin geçen hafta 'nın başkenti 'da yaptığı toplantıda, toplam ham petrol üretim miktarlarını ek olarak günlük 500 bin varil daha düşürme kararı bugün piyasalarda petrol fiyatlarını desteklemeye yardımcı olamadı.
Küresel petrol talebi ise ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının henüz çözüme ulaşamaması nedeniyle zayıf kalmaya devam ediyor.
Çin'in kasım ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 4 ay üst üste düşüş kaydetti. Öte yandan, aynı dönemde, Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 23 azaldı.
Brent petrolde teknik olarak 64,22 ile 64,34 dolar aralığının direnç, 64,10 ile 63,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Avusturya, Viyana, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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