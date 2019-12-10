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Brent petrolün varili 64,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,25 dolardan işlem görüyor.

10.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:20Brent petrolün varili 64,25 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,25 dolardan işlem görüyor.
Dün 64,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,05 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 64,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 58,98 dolardan alıcı buldu.
Washington ve Pekin hükümetleri arasındaki ticaret anlaşmazlığı Çin ekonomisini olumsuz etkileyor ve ülkenin ham petrol talebi üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor.
Çin'de tüketici fiyat endeksi kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış gösterirken, gıda fiyatları da aynı dönemde yüzde 19,1 yükseldi.
Brent petrolde teknik olarak 64,29 ile 64,34 dolar aralığının direnç, 64,11 ile 64,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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