28.06.2019 09:19
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Brent petrolün varili 65,30 dolar

Brent petrolün varili 65,30 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,30 dolardan işlem görüyor.
Dün 65,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,46 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 65,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,11 dolardan alıcı buldu.
Bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi ve gelecek hafta düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) toplantısı öncesindeki belirsizlikler petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtladı.
Yarın ABD ile Çin liderleri Japonya 'da bir araya gelecek. Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping arasında ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlaması durumunda küresel petrol talebinde artış görülmesi bekleniyor.
Öte yandan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, Rus petrol şirketleriyle OPEC ve OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın pozisyonu açısından kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.
Brent petrolde teknik olarak 65,42 ile 65,62 dolar aralığının direnç, 65,02 ile 65,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA
Teksas , Opec , Ekonomi

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