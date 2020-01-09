Haberler » Ekonomi » Brent petrolün varili 65,59 dolar - Ekonomi

Brent petrolün varili 65,59 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,59 dolardan işlem görüyor.

09.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:44Brent petrolün varili 65,59 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,59 dolardan işlem görüyor.
Dün 71,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,81 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 65,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 59,76 dolardan alıcı buldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.
İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirten Trump, "İran büyük ihtimalle saldırı pozisyonundan çıkıyor." ifadesini kullandı.
Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da son günlerde artan güvenlik endişelerinin yumuşadığına dikkati çeken uzmanlar, bölgeden küresel piyasalara yapılan ham petrol ihracatıyla ilgili risklerin azaldığını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 65,97 ile 66,19 dolar aralığının direnç, 65,53 ile 65,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Donald Trump, Teksas, İran, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:51  Koster yenileme 10 gemi ile başlayacak - Ekonomi
09:47  Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız - Ekonomi
09:47  EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatları Bağdat saldırısıyla yükseldi - Ekonomi
09:46  Yunan armatörlere yakıt krizi için iş birliği çağrısı - Ekonomi
09:44  Brent petrolün varili 65,59 dolar - Ekonomi
22:00  İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim - Ekonomi
21:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek - Ekonomi
19:58  THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
9.01.2020 09:58:42