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Brent petrolün varili 65,65 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,65 dolardan işlem görüyor.

10.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:02Brent petrolün varili 65,65 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,65 dolardan işlem görüyor.
Dün 66,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 65,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,46 dolardan alıcı buldu.
'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası 71 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gerilimin azalmasının ardından iki günlük hızlı düşüşle 66 doların altına geriledi.
Irak Petrol Bakanlığı, İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırılar nedeniyle ortaya çıkan gerilimin petrol üretim ve ihracatını etkilemediğini bildirdi.
Uzmanlar, petrol fiyatlarının, İran-ABD arasındaki gerginliğin jeopolitik risk oluşturma ihtimalinin azalması üzerine gerilemeye devam ettiğini belirtiyor.
ABD ham petrol stoklarındaki 1,2 milyon varillik artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin, günlük petrol üretim kesintisi kararlarının tam olarak uygulanamayacağına dair endişelerin etkisiyle piyasalarda fiyatlar gerilemeye devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 65,40 ile 65,61 dolar aralığının direnç, 65,19 ile 64,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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