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Brent petrolün varili 65,82 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,82 dolardan işlem görüyor.

18.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:24Brent petrolün varili 65,82 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,82 dolardan işlem görüyor.
Dün 66,36 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 12.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 65,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 60,44 dolardan alıcı buldu.
API'nin dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin petrol stokları 4,7 milyon artışla 452 milyon varile yükseldi.
ABD petrol stoklarının yükselmesi sebebiyle petrol fiyatlarında kısmı düşüşler yaşandı. Fiyatların daha da düşmesinin önündeki engel ise OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi kararı oldu.
Brent petrolde teknik olarak 65,85 ile 66,06 dolar aralığının direnç, 65,64 ile 65,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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