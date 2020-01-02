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Brent petrolün varili 66,22 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,22 dolardan işlem görüyor.

02.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:18 Brent petrolün varili 66,22 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,22 dolardan işlem görüyor.
Salı günü 67,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla Salı gününün kapanış rakamına göre yüzde 0,8 azalarak 66,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,18 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararının 1 Ocak'ta devreye girmesi ve ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasının haftaya imzalanacağına dair beklentiler fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Brent petrolde teknik olarak 66,35 ile 66,26 dolar aralığının direnç, 66,17 ile 66,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Opec, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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