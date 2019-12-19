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Brent petrolün varili 66,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

19.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:38Brent petrolün varili 66,27 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.
Dün 66,49 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 66,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 60,95 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 446,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 0,8 milyon varil artış kaydetmişti.
Uzmanlar, ABD ticari ham petrol stoklarında görülen 1,1 milyon varil azalış sebebiyle küresel petrol fiyatlarının hızla yükseldiğini belirtiyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, arz yönünde gösterdiği destekleyici etkiyle fiyatların son 3 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştığı kaydediliyor.
Brent petrolde teknik olarak 66,17 ile 66,20 dolar aralığının direnç, 66,14 ile 66,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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