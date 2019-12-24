Haberler » Ekonomi » Brent petrolün varili 66,27 dolar - Ekonomi

Brent petrolün varili 66,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

24.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:34 Brent petrolün varili 66,27 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.
Dün 66,36 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 66,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 60,57 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, Rusya Enerji Bakanı Alexandr Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının küresel petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini kaydetti.
Ayrıca, Çin-ABD arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasına dair olumlu beklentilerin, fiyatların yükselişinde etkili olduğu ifade ediliyor.
Brent petrolde teknik olarak 66,56 ile 66,75 dolar aralığının direnç, 66,13 ile 65,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:37   Dolar/TL, 5.93-5.95 bandında - Ekonomi
09:34   Brent petrolün varili 66,27 dolar - Ekonomi
09:30   EPDK kararları - Ekonomi
09:28   Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
09:25   Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi
08:04   Yurt dışından gelen radyo ve televizyonlardan bir kereye mahsus ücret alınacak - Ekonomi
07:22   Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için senatörlere 7 sayfalık rapor gönderdi - Ekonomi
07:12   Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Ekonomi
00:10   Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Ekonomi
22:08   Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı - Ekonomi
24.12.2019 09:48:28