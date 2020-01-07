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Brent petrolün varili 68,71 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,71 dolardan işlem görüyor.

07.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:12 Brent petrolün varili 68,71 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,71 dolardan işlem görüyor.
Dün 71,28 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,90 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 68,71 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,72 dolardan alıcı buldu.
ABD, İran ve Irak arasında artan gerginlik Orta Doğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.
Uzmanlar, bu yöndeki beklentilerde gerçekleşen değişiklik sonucunda fiyatlarda hızlı bir gerileme oluştuğunu belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 68,20 ile 68,29 dolar aralığının direnç, 68,11 ile 68,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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