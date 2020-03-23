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Brent petrolün varili fiyatı 26,16 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 26,16 dolardan işlem görüyor.

23.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:52
Brent petrolün varili fiyatı 26,16 dolar
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 26,16 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 30,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,03 azalışla 26,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 22,69 dolardan alıcı buldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla geçen hafta yükselen petrol fiyatları, bu beklentinin gerçekleşmemesi nedeniyle düşüş kaydediyor.
Ayrıca, küresel petrol fiyatlarında, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin artarak devam edeceği öngörülüyor.
Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 14-20 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 19 adet azalarak 664'e geriledi.
Brent petrolde teknik olarak 26,38 ile 26,63 dolar aralığının direnç, 26,13 ile 29,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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