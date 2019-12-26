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Brent üç ayın en yüksek düzeyini gördü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın gelecek dönemde de petrol üretim kısıtlamalarına devam edebileceğine yönelik açıklamalar sonrası Brent fiyatı varil başına 67 doların üzerine yükselerek son üç ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

26.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:50 Brent üç ayın en yüksek düzeyini gördü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve 'nın gelecek dönemde de petrol üretim kısıtlamalarına devam edebileceğine yönelik açıklamalar sonrası Brent fiyatı varil başına 67 doların üzerine yükselerek son üç ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.25 artışla 67.37 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.25 artışla 61.26 dolardan işlem görüyor.

ABD ve Çin'in geçen hafta uzlaştıkları ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik belirsizliğin sürmesine paralel olarak altın fiyatlarındaki artış sürdü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.22 artışla 18.07 dolardan,

altın, yüzde 0.56 artışla 1,513 dolardan,

bakır, yüzde 0.51 artışla 2.842 dolardan,

platin, yüzde 1.55 artışla 957.40 dolardan ve

paladyum yüzde 0.49 artışla 1,860.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 287 liraya, çeyrek altın 470 liraya, Cumhuriyet altını da 1,946 liraya yükseldi.

 



Rusya, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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