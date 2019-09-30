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Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda

Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.

30.09.2019 18:03Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda
Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 2.56 düşüşle 17.20 dolardan,
altın, yüzde 1.14 düşüşle 1,489.20 dolardan,
bakır, yüzde 0.13 düşüşle  2.594 dolardan,
platin, yüzde 3.75 düşüşle 901.00 dolardan ve
paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,636.00 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,822 lira oldu.



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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