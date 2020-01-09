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Brentford, Emre Mor'a talip oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği belirtilen Emre Mor'a, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un talip olduğu iddia edildi.

09.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:54

Emre Mor'a 'den talip var. Ada basını Brentford'un 22 yaşındaki futbolcuyu istediğini yazdı.

Sky Sports'un haberine göre İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Brentford, Emre Mor'u hedefine aldı. 'daki geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncunun İngiltere'ye sıcak baktığı ifade edildi.

SKORA KATKISI YOK

Sezon başında Celta Vigo'dan bir yıllığına Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.

26 haftası geride kalan Championship'te topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alan ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Brentford kısa süre önce Sparta Rotterdam'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

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Brentford, Emre Mor'a talip oldu

Brentford F.C., Galatasaray, İngiltere, Emre Mor, Spor


HABER YORUMLARI (8)
SPOR YORUMCULARI.:Spor yorumcularına soruyorum hani EMre Mor galatasarayı uçuruyordu. Şimdi Arda uçurur diyorlar . hiÇ MOSMOR OLMUYOR MUSUNUZ?.
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Halı sahada dar alanda iş yapar
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VFDAS:Halı sahada bunun bacağını eline verirler
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FB`Lİ:Bu cocuk daha ayakta durmayi beceremiyor nasil top oynasin.
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FLERQUIN:bu çocuktan maalesef bi cacık olmaz parlayamadan söndü yazık.
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BEKİR:Emre halı sahada güzel top oynar :D
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SADE VATANDAŞ:ya bunlar çok komik :D
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TESPIT:ahaha cidden napıyorsunuz ya bu emre mor nasıl bir velet. :D
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