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Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız

Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Serie A ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Cellino, böyle bir ortamda futbol oynamanın mümkün olmadığını belirtip maçlar başlasa bile sahaya çıkmayarak bu kararı protesto edeceklerini açıkladı.

13.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:59

İtalya 'da koronavirüs salgını tüm etkisiyle sürüyor. Brescia Başkanı Massimo Cellino, liglerin devam etmesi halinde takımının sahaya çıkmayacağını söyledi.

"LİG DEVAM EDERSE SAHAYA ÇIKMAYIZ"

Liglerin devamı için konuşan Cellino; "Tekrar ediyorum! Devam kararı alınırsa sahaya çıkmayız. Bu bir provokasyon değil. Puanlar kaybetmemize izin vereceğim, böyle bir durumda tüm sorumluluğu üzerime alırım." dedi.

Brescia Başkanı sözlerini; "Bencilliğin çok fazla tezahürünü gözlemliyorum, çok fazla kişi durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Lotito (Lazio'nun sahibi) liglerin devam etmesini mi istiyor? Onun sesini duymuyorum bile. Sadece dinlemeye değer olan insanları dinliyorum." diyerek bitirdi.

Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Etiketler: İtalya, Spor
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