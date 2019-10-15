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"Brexit anlaşması hala mümkün"

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala mümkün." ifadesini kullandı.

15.10.2019 10:58
Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala mümkün." ifadesini kullandı.
Lüksemburg'ta gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi öncesinde açıklamalarda bulunan Barnier, Brexit müzakerelerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
Barnier, "İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala mümkün." dedi.
Anlaşmanın, İngiltere ile 27 AB ülkesini "tatmin etmesi" gerektiğine dikkati çeken Barnier, "Artık iyi niyet söylemlerini anlaşmaya çevirme vakti." değerlendirmesinde bulundu.
Brexit süreci
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.
İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.
Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

Avrupa Birliği, Lüksemburg, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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