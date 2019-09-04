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Brexit: Anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasa teklifi 329'a karşı, 300 oyla desteklendi

İngiltere Parlamentosu'nda, anlaşmasız Brexit'in önünün kesilmesi için getirilen bir yasa teklifi, milletvekilleri tarafından desteklendi.

04.09.2019 21:19 Brexit: Anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasa teklifi 329'a karşı, 300 oyla desteklendi

İngiltere Parlamentosu'nda, anlaşmasız Brexit'in önünün kesilmesi için getirilen bir yasa teklifi, milletvekilleri tarafından desteklendi.

AB'den anlaşma olmadan ayrılığın, yasa ile engellenmesi durumunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın erken seçim istemesi bekleniyor.

Muhalefet partisi vekilleri ve Muhafazakar Parti'de isyan bayrağı açan vekillerin desteği ile, Meclis'teki ilk oylama 329'a karşı 300 oyla sonuçlandı.

Söz konusu yasa, Başbakan Johnson'ın AB ile 31 Ekim'e kadar müzakelere çerçevesini belirliyor.

Yasa ile Boris Johnson, eğer 31 Ekim tarihine kadar bir anlaşma sağlayamazsa, AB'den yeni bir erteleme istemek zorunda kalacak

Teklifin yasalaşması için Lordlar Kamarası'nda da geçmesi gerekiyor.

Yasa teklifi üzerindeki değişiklik önergeleri de oylanacak

Johnson, anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasanın geçmesi durumunda erken genel seçimin oylanması sürecini başlatacağı uyarısını yapmıştı.

Meclis'te dün yapılan oylama sonucunda, Brexit takvimin kontrolü hükümetin elinden, Parlamento kontrolüne geçti.

Çarşamba geç saatlere kadar sürmesi beklenen oturumlarda, yasa teklifi üzerindeki değişiklik önergeleri de oylanacak.


Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya
BBC


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