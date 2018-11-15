Brexit'e Onay Almanya'da Memnuniyetle Karşılandı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:19



15 Kasım 2018 Perşembe 13:19

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere hükümetinin Brexit anlaşmasına onay vermesinin büyük bir rahatlamaya neden olduğunu belirtti.Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere'nin geçici olarak anlaştığı Brexit anlaşmasının taslak metninin İngiliz hükümetince onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Karar, büyük bir rahatlamaya neden oldu." ifadesini kullandı.Dışişleri Bakanı Maas, onay ile çıkış sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldıklarını kaydederek, aylar süren belirsizliğin ardından İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecinin nasıl ilerleyeceğini öngörebileceklerini bildirdi.Alman bakan, bundan sonra da tarafların atması gereken adımlar olduğuna dikkati çekerek, "İngiliz arkadaşlarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bizim için iç pazarın kurallarına dokunulmaması önemlidir. İç pazar Avrupa projesinin önemli bir başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.