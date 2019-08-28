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Brexit gerçekleşirse İngiltere'deki 24 banka 1,3 trilyon euro varlık ile birlikte AB'ye taşınacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, olası bir anlaşmasız Brexit sonrasında bankaların tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, merkezi İngiltere'de bulunan bankaların 1,3 trilyon euro tutarında varlığı Euro Bölgesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

28.08.2019 16:15 Brexit gerçekleşirse İngiltere'deki 24 banka 1,3 trilyon euro varlık ile birlikte AB'ye taşınacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, olası bir anlaşmasız Brexit sonrası için bankaların tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, merkezi İngiltere'de bulunan bankaların da AB üyeliğinden çıkış sonrası 1,3 trilyon euro tutarında varlığı Euro Bölgesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE'ye açıklamalarda bulunan Enria, Avrupa Birliği'nde bankaların, Brexit'e yönelik regülatörler tarafından kendilerinden talep edilen tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.
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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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