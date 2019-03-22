Brexit'in Almanya'ya Maliyeti 9,5 Milyar Euro

Kaynak: İHA

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinin gerçekleşmesi halinde, Almanya'ya maliyetinin 9,5 milyar euro olacağı açıklandı.İngiltere'nin AB'den ayrılmasının AB ülkelerine maliyeti konusunda araştırma yapan Alman Bertelsmann Vakfı, Brexit'in Almanya'ya maliyetinin 9,5 milyar euro olacağını belirledi. Brexit'in Alman halkına yıllık maliyetinin ise 115 euro olacağı belirtildi. Brexit'in gerçekleşmesi halinde İngiltere'nin yıllık 57 milyar euro'luk kayıp yaşayacağı gibi AB ülkelerinin yıllık kaybının 40,4 milyara mal olacağı belirtilen araştırmada Almanya'nın ardından en büyük kaybı yaşayacak ülkeler arasında 8 milyar euro ile Fransa ve 4 milyar euro ile İtalya'nın olacağı açıklandı. Maliyetlerin en büyük bölümünü ise getirilecek olan gümrük vergilerinin olacağı kaydedildi.Brexit'ten AB ülkeleri zarar görürken, ABD'nin, 13,2 milyar euro ve Çin'in ise 5,3 milyar euro kar yapması bekleniyor. - FRANKFURT