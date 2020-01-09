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Brexit, İngiliz Parlamentosu'ndan geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarı, Avam Kamarası'ndan geçti.

09.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:01Brexit, İngiliz Parlamentosu'ndan geçti
Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarı, Avam Kamarası'ndan geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere oluşturduğu Brexit yasa tasarısı İngiliz Parlamentosu'ndan onay aldı. Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit, 231'e karşı 330 oyla kabul edildi.

Sürecin sonraki adımı ise tasarının Lordlar Kamarası'ndan geçmesi. Hükümet, 22 Ocak'a kadar tasarının Lordlar Kamarasından da geçerek, Kraliçe Elizabeth tarafından onaylanıp yasalaşmasını hedefliyor. Süreç planlandığı gibi ilerlediği takdirde, İngiltere Avrupa Birliği ile olan evliliğini 31 Ocak'ta sonlandıracak. - LONDRA

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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