Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May İçin Bugün Güvenoylaması Yapılacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:11



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:11

İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'de lider değişikliği oylaması için yeterli sayıda milletvekilinin desteğinin alındığı açıklandı.Muhafazakar Parti'de lider oylaması yapılmabilmesi için, partinin milletvekillerinin yüzde 15'i bu yönde talepte bulunması gerekiyordu.Bu sabah Muhafazakar Parti'den en az 48 milletvekilinin partinin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) başkanına mektuplarını gönderdiği açıklandı.May bugünkü oylamayı kaybederse istifasını vermek zorunda kalacak. Eğer oylamayı kazanırsa gelecek bir yıl boyunca benzer bir oylama yapılamayacak.May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki 316 Muhafazakar Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekecek. Oylamanın buakşam TSİ 21.00 ila 23.00 arasında yapılması öngörülüyor. Brexit anlaşması tepki çekmiştiTheresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde anlaştığı Birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını yeterli bulmayan Muhafazakar Partililer, yeni bir liderle yola devam edip Brexit şartlarını Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor.Theresa May ise tek ve en iyi anlaşma metninin ellerindeki metin olduğunu söylüyor ve bu anlaşmanın onaylanmaması halinde İngiltere'nin bir anlaşma olmaksızın AB'den düzensiz bir biçimde çıkmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.