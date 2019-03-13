Brexit - İngiltere Parlamentosu'nda Yeni Oylama: AB'den Anlaşma Olmadan Ayrılalım Mı?

Brexit anlaşmasını dün akşam ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu bugün ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.Oylamanın TSİ 22: 00'de yapılması bekleniyor.Milletvekilleri, AB'den anlaşma olmadan ayrılmaya "Evet" derlerse İngiltere 29 Mart'ta resmen birlikten çıkmış olacak.AB'den anlaşma olmadan ayrılmaya "Hayır" denmesi halinde ise bu kez yarın İngiltere Parlamentosu'nda bir oylama daha yapılacak. Bu oylamada milletvekillerine, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ertelenmesini isteyip istemedikleri sorulacak.İngiltere Parlamentosu Ocak ayında 230 oy farkla (202'ye karşı 432 oyla) reddettiği Brexit anlaşmasına dün de 149 oy farkla (242'ye karşı 391 oyla) "Hayır" demişti.Başbakan Theresa May bu sabah kabinesini topladı ve bakanlarla son gelişmeleri değerlendirdi.Öte yandan İngiliz hükümeti ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılması halinde alacağı bazı önlemleri kamuoyuna açıkladı.Bu durumda AB ülkelerinden gelecek bazı mallara ilk kez gümrük vergisi uygulanacak.Söz konusu maller arasında et ve bazı süt ürünleri de var.AB dışından gelecek birçok ürüne yönelik gümrük vergisi ise azaltılacak.Birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nden Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'ya sokulacak mallar içinse sınırda herhangi bir kontrolün yapılmayacağı açıklandı.