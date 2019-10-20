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Brexit: Johnson AB'ye iki mektup ileterek birinde erteleme talep etti diğerinde ertelemeyin dedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cumartesi günü değişiklik önergesi için yapılan parlamento oylamasını kaybetmesi nedeniyle Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ı akşam saatlerinde aradı ve erteleme talebi mektubunu ileteceğini bildirdikten sonra iki ayrı resmi mektup yazdı.

20.10.2019 09:44Brexit: Johnson AB'ye iki mektup ileterek birinde erteleme talep etti diğerinde ertelemeyin dedi
Göreve geldiği günden bu yana Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit için erteleme talep etmeyeceğini açıklamış olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cumartesi günü değişiklik önergesi için yapılan parlamento oylamasını kaybetmesi nedeniyle Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ı akşam saatlerinde aradı ve erteleme talebi mektubunu ileteceğini bildirdikten sonra iki ayrı resmi mektup yazdı.

İki kısa paragraf ile son derece resmi, soğuk ve teknik ifadeler yazılmış olan ilk mektupta Birleşik Krallık'ın AB'den 1 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini ileten Johnson, mektubunu "Birleşik Krallık Başbakanı" diyerek bitirdi ancak altına imzasını atmadı.
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Avrupa Birliği, Donald Tusk, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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