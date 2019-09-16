Haberler » Dünya » Haber

Brexit: Johnson-Juncker görüşmesinden bir sonuç çıkmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker'in Lüksemburg'da Brexit gündemi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Komisyon tarafından yayınlanan basın açıklamasında Johnson'ın henüz varolan Brexit anlaşmasına alternatif öneriler getirmediği belirtildi.

16.09.2019 17:00Brexit: Johnson-Juncker görüşmesinden bir sonuç çıkmadı
Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ile ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkış süreciyle ilgili olarak son durumu görüştü.

Lüksemburg'da gerçekleşen görüşmede selefi Theresa May döneminde varılan anlaşmayı tekrar müzakere etmek için olumlu cevap almaya çalışan Johnson'ın çabası başarısız oldu. Görüşme sonrası Komisyon tarafından yayınlanan basın açıklamasında Johnson'ın henüz varolan Brexit anlaşmasına alternatif öneriler getirmediği belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle

Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
02:24 Kadın cinayetleri ve cinsel saldırılar: Güney Afrika'da kadınlar protesto gösterileri ve sosyal...
00:18 Yunanistan'ın Zakintos Adası'ndaki orman yangını rüzgarla güçlendi
23:45 Suudi Arabistan petrol tesisleri saldırısı ile ilgili soruşturmaya BM'yi davet etti
23:35 Tass: mc-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı
23:27 Mısır'da yüzyıllardır yaşatılan kızgın havluyla masaj geleneği
23:23 Trump: saldırıların arkasında iran var gibi gözüküyor
23:15 Suriye konulu Üçlü Zirve'de öne çıkan 4 madde