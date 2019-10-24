Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Johnson, ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na önerge sunacağını bildirdi.

İngiliz yasalarına göre, erken seçim önergesinin milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Muhalefet partilerinin, Brexit tarihi ertelenmeden ve anlaşmasız Brexit ihtimali ortadan kalkmadan erken seçime destek vermesi beklenmiyor ancak pazartesinden önce Brexit'in ertelenmesi durumunda, dengelerin değişebileceği belirtiliyor.

BORİS JONHNSON DAHA ÖNCE DE 2 DEFA ERKEN SEÇİM İSTEMİŞTİ

Avrupa Birliği (AB) ile geçen hafta vardığı Brexit anlaşmasını Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başaramayan Johnson, muhalefetin eylülde çıkardığı yasaya uyarak geçen hafta AB'den 31 Ekim olan Brexit tarihinin ertelenmesini istemişti. AB ise tüm üye ülkelerin onaylaması gereken erteleme talebine henüz yanıt vermedi. Johnson daha önce de iki kez erken seçim önergesi vermiş ancak onay alamamıştı.

Boris Johnson

HÜKÜMET PROGRAMINA ONAY

Öte yandan Johnson'ın 14 Ekim'de Avam Kamarası'na sunduğu hükümet programı bugün yapılan oylamada 294'e karşı 310 oyla onaylandı. Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 288 milletvekili bulunuyor.

Muhafazakar Parti 2017'de gittiği erken seçimde tek başına hükümet çoğunluğunu kaybetmiş, Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Parti'sinin 10 milletvekilinin desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

Temmuz'da başbakanlık görevini Theresa May'den devralan Johnson, iki ay içinde 30'a yakın milletvekilini kaybederek iyice zayıflamıştı.

İngiltere 2016'da yapılan AVB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avama Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

BREXİT NEDİR?

Brexit, çeşitli kişiler, çıkar grupları ve siyasi partiler tarafından Birleşik Krallık'ın 1973'te Avrupa Birliği'nin önceli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasından beri yürütülen bir siyasi hedef. Avrupa Birliği'nden ayrılma hakkı, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi ile tüm üye ülkelere tanınmıştır.

Bu konudaki ilk referandum 1975'te yapıldı, seçmenlerin yüzde 67'si üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullandı. 2016'da bir kez daha referanduma gidildi ve seçmenlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy verdi. Brexit referandumundan sonra Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron istifa etmişti.