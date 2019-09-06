Haberler» Dünya» Haber

Brexit krizinde ağır yenilgi alan Boris Johnson: 'İstifa etmeyeceğim'

Brexit krizi kapsamında yoğun baskılara maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı. Johnson "Brüksel'e gideceğim, anlaşmaya varmamızı sağlayacağım, 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılacağız, yapmamız gereken budur" ifadelerini kullandı.

06.09.2019 14:30 Brexit krizinde ağır yenilgi alan Boris Johnson: 'İstifa etmeyeceğim'
Brexit krizi kapsamında yoğun baskılara maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı. İskoçya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Johnson "Brüksel'e gideceğim, anlaşmaya varmamızı sağlayacağım, 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılacağız, yapmamız gereken budur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme: parlamentoyu askıya alma kararı yasalara aykırı değil

Londra'da Yüksek Mahkeme, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu beş hafta askıya alma kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruyu geri çevirdi.
Euronews.com'da Görüntüle

Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
14:30   Brexit krizinde ağır yenilgi alan Boris Johnson: 'İstifa etmeyeceğim'
14:27   Uzun süre telefona bakmak kadınlar için daha zararlı
14:26   Facebook dating, 20 ülkede kullanıma açıldı
14:15   Araştırma: Göçmenler için beş kritere göre 'en iyi' ve 'en kötü' yerler neresi?
14:04   73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı
13:16   Hindistan'da 23 kişinin öldüğü fabrika patlaması kamerada
13:15   Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı, personel KHK ile geçici görevli sayılıyor