Brexit kurbanı Theresa May'in 'karnesi'
İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.24.07.2019 15:27
İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.
Theresa May, İngiltere, Hükümet, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com