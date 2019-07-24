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Brexit kurbanı Theresa May'in 'karnesi'

İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.

24.07.2019 15:27 Brexit kurbanı Theresa May'in 'karnesi'
İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.

Theresa May, İngiltere, Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

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