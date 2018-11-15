Brexit Onayı Almanya'da Memnuniyetle Karşılandı

15 Kasım 2018 Perşembe 12:14



15 Kasım 2018 Perşembe 12:14

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık'ın üzerinde anlaştığı Brexit taslak metninin İngiltere'de Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması Almanya'da memnuniyetle karşılandı.Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, yaptığı açıklamada "Yapılan oylamada ortaya çıkan sonuç, çıkış sürecin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldık" dedi. Kararın büyük bir rahatlamaya neden olduğunu söyleyen Maas, "Aylar süren belirsizliğin ardından Birleşik Krallık'tan AB'den ayrılış sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldık" dedi. Maas, iki tarafın atması gereken başka adımlar olduğu hatırlatarak, "Yolunda ilerleyen Britanyalı arkadaşlarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bizim için iç pazarın kurallarına dokunulmaması önemlidir. Tek pazar, Avrupa projesinin önemli bir başarısıdır" şeklinde konuştu. - FRANKFURT