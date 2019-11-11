Haberler » Güncel » Brexit Partisi, Başbakan Johnson'ın partisine karşı aday çıkarmayacak - Haber

Brexit Partisi, Başbakan Johnson'ın partisine karşı aday çıkarmayacak

İngiltere'de Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, 12 Aralık'ta yapılacak seçimde iktidardaki Muhafazakar Partinin elindeki yerlerde aday çıkarmayacaklarını, İşçi Partisinin kazandığı sandalyelere yoğunlaşacaklarını söyledi.

11.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:44Brexit Partisi, Başbakan Johnson'ın partisine karşı aday çıkarmayacak
İngiltere'de Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, 12 Aralık'ta yapılacak seçimde iktidardaki Muhafazakar Partinin elindeki yerlerde aday çıkarmayacaklarını, Partisinin kazandığı sandalyelere yoğunlaşacaklarını söyledi.
Farage, yaptığı açıklamada, Brexit karşıtı partilerin seçimleri kazanmasını istemediğini, bu nedenle Muhafazakar Parti lehine bazı yerlerde aday çıkarmayacaklarını ifade etti.
Muhafazakarların 2017 seçimlerinde kazandığı 317 sandalyeye karşı yarışmayacaklarını duyuran Farage, Başbakan Boris Johnson'ın Brexit vaadinin halkın 2016 referandumunda ortaya koyduğu iradeye uygun olduğunu ifade etti.
Seçimlerde Brexit karşıtı partilere karşı mücadele edeceklerini açıklayan Farage, "Tüm çabamızı, 2017'deki seçim bildirisini tamamen ihlal eden İşçi Partisinin kazandığı sandalyelere yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.
Farage'ın Brexit Partisi, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasını savunuyor.
İttifak teklifi reddedilmişti
Farage, 1 Kasım'da Başbakan'a, "ayrılık ittifakı" kurmayı teklif etmiş ve kabul etmesi için de aday listelerinin kesinleşeceği 14 Kasım'a kadar süre vermişti. Farage, teklifinin kabul edilmemesi durumunda ise İngiltere, İskoçya ve Galler'de her bir kontenjan için aday çıkaracakları tehdidinde bulunmuştu.
Ancak teklifi reddeden Başbakan Johnson, Muhafazakar Parti dışındaki partilere oy vermenin Brexit'i riske atacağını savunmuştu.
İttifakı Trump gündeme getirmişti
ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Farage'ın LBC Radyo'da sunduğu programında yaptığı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçiye, Johnson ile çalışma tavsiyesinde bulunarak "Harika olabilecek bir şeyler yapacak noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz bir güç olur." ifadesini kullanmıştı.
Trump ayrıca İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in İngiltere için kötü bir tercih olduğunu söylemiş, ABD Başkanı'nın bu açıklamaları, Corbyn tarafından "seçime müdahale" olarak nitelendirilmişti.
İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06 Balıkesir'de uyuşturucuya 6 tutuklama
18:06 Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
18:06 Komandolar, teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosikleti etkisiz hale getirdi
18:03 Rusya'da korkunç kaza: 2 ölü
18:01 Samsun'da alev alan araçta bir çocuğun öldüğü trafik kazası
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:07:26