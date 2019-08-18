Brexit raporu: Gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşanacak

İngiltere'de basına sızan bir hükümet raporuna göre, Brexit'in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi halinde Birleşik Krallık gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşayacak.İngiliz Sunday Times gazetesinin haberine göre gazeteye sızdırılan bazı belgeler Birleşik Krallık'ın anlaşmasız şekilde Avrupa Birliği'nden ayrılması halinde pek çok sorunla karşılaşacağını gösteriyor.



Gazetenin haberinde, Birleşik Krallık Kabine Ofisi'nin derlediği rapora göre, Birleşik Krallık'ta gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı çekileceğinin tahmin edildiği belirtiliyor. Rapora göre ayrıca ülke limanlarında aylarca kaos yaşanması, İrlanda ile fiziki sınır oluşması ve sosyal giderlerin artması bekleniyor.



İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyecek bir anlaşma sağlanamasa bile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması için 31 Ekim tarihine bağlı kalacağı sözünü vermişti. AB ise Johnson'ın selefi Theresa May ile müzakere edilen ve Avam Kamarası'nda üç kez reddedilen anlaşmadan daha başka bir müzakere için koşulların bulunmadığını açıklamıştı. Uzmanlar bu şartlar altında Brexit'in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi olasılığının çok yükseldiği görüşünde.



Sunday Times'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, raporla ilgili olarak "Bu, anlaşma olmaması halinde halkın karşı karşıya kalacaklarıyla ilgili en gerçekçi değerlendirme" diye konuştu. Yetkili "Bunlar olabilecek, temel ve mantıklı senaryolar, olabilecek en kötü durumun senaryosu değil" dedi.



Johnson Berlin'e geliyor



Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşmek için Çarşamba günü Berlin'e geleceğini açıkladı. Seibert Pazar günü yaptığı açıklamada İngilizlerin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından üzüntü duyduklarını vurguladı. Seibert, "Ancak gerçeklerin farkına varmamız gerekiyor" diye konuştu.



Johnson perşembe günü ise Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.



dpa/BW,AÜ



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Kaynak: Deutsche Welle