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Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkiler ele alındı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep ihracatının 266 milyon dolarlık kısmının İngiltere'ye yapıldığını belirterek, söz konusu ülkeye dış satım kalemlerinin başta tekstil ve halı sektörü ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.

14.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:14Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkiler ele alındı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep ihracatının 266 milyon dolarlık kısmının 'ye yapıldığını belirterek, söz konusu ülkeye dış satım kalemlerinin başta tekstil ve halı sektörü ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.
GAİB'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox ve Brexit Politika ve Program Yetkilisi Seyfi Özmay ile firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği değerlendirildi.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, toplantıdaki konuşmasında iki ülke arasında sürdürülebilir bir diyaloğunun bulunduğunu aktardı.
Bu anlamda İngiltere ile ticaretin her koşulda kazan-kazan ilişkisine dayalı olarak, serbest ticaret kuralları çerçevesinde devam edeceğini ümit ettiklerini belirten Kileci, şunları kaydetti:
"Piyasalarda Brexit sürecine ilişkin birtakım belirsizlikler mevcut. Özellikle, Brexit ile beraber vergilendirmelerin ne şekilde değişeceği konusu hem İngiltere'deki iş insanları, hem de yurt dışındaki partnerleri için merak edilen konuların başında geliyor. Bilindiği üzere, hali hazırda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması mevcut. Gümrük Birliği, tahmin edilenden daha uzun sürdü ve Türkiye'nin tam üyelik yönündeki çabaları henüz nihayete ermedi. Brexit süreciyle beraber, İngiltere'nin izleyeceği bağımsız ticaret politikalarında Türkiye ile daha yapıcı, serbestiye dayalı ilişkiler geliştirmesini bekliyoruz."
Kileci, 2018 yılı itibarıyla Birleşik Krallık'ın 11 milyar 37 milyon dolar ile Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada olduğunu işaret ederek, "İngiltere'ye ihracatımızın yaklaşık 266 milyon dolarlık kısmı, başta tekstil ve halı sektörlerinden olmak üzere Gaziantep'ten yapılıyor. İngiltere'den mal ithalatımız 7,4 milyar dolar ve İngiltere bu anlamda 7. sıradaki partnerimiz. Bugün Türkiye'de 2 bin 900'den fazla İngiliz sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Ülkemizdeki İngiliz yatırımlarının toplamı 9 milyar 41 milyon dolar civarında. Biz gerek mal gerekse hizmet ticaretinin ve karşılıklı yatırımların artarak devam edeceğine, bu artışın ticaret politikaları ile destekleneceğine inanıyoruz. İngiltere'nin içinden geçtiği değişim sürecinde, İngiliz yetkili makamlarının da bu çerçevede yapıcı adımlar atmalarını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Gaziantep ticaret konusunda bizler için önemli bir şehir"
İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary ise Türkiye'nin İngiltere için önemli bir ticari partner olduğuna dikkati çekti.
İngiltere'nin AB'den anlaşmalı ayrılma görüşmelerinin sürdüğünü ve ülkelerine ihracat yapan sektör temsilcilerini süreç hakkında bilgilendirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Creary, "Gaziantep şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bölge ziyaretlerimizden üçüncüsü oldu. Ziyaretlerimizde, İngiltere ile ihracat-ithalat ilişkisi bulunan firmalardan beklentileri ve görüşleri hakkında bilgi alıyor, biz de onlara Brexit'le ilgili bilgiler aktarıyoruz. Gaziantep ticaret konusunda bizler için önemli bir şehir. Brexit sonrası İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ortaklığın gelişerek artacağına inanıyoruz. Sizlerin bu konudaki beklentileri, Brexit sonrası oluşturulacak yol haritası için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ahmet Fikret, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

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