Brexit sonrası Londra gayrimenkul pazarı İstanbul'da değerlendirildi

GRED (Global Real Estate Development) Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Meltem Türker, "Brexit sonrası Londra 'daki emlak sektörünün geleceği içinde ülkemizin yer almasını istiyoruz. Çok yakında New York ve Berlin gibi şehirlerde de ülkemizin en iyi projelerini hayata geçirerek, Türkiye'nin sektör içindeki global entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyoruz." dedi.GRED, resmi iş ortağı olduğu Knight Frank ile düzenlediği The Global ShowCase (Global Vitrin) projesi kapsamındaki Brexit sonrası Londra'ya ilişkin 4'üncü urbanLAB toplantısını İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdi.Türker, Knight Frank Küresel Pazarlar Londra Temsilcisi Logan Cordy ve The Brentford Projesi Satış Yetkilisi John Wood'un ve Ballymore Group Turkiye yetkilisi Lucca Garrat'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İngiltere'deki gayrimenkul pazarı, Brexit sonrası ekonomik değerlendirmeler ve Londra Brentford bölgesinin dönüşüm projelerinden olan The Brentford Project'in de tanıtımı yapıldı.Türkiye'yi gayrimenkul sektörü açısından global pazara daha fazla dahil etmek istediklerini belirten Türker, "Brexit sonrası Londra'daki emlak sektörünün geleceği içinde ülkemizin yer almasını istiyoruz. Çok yakında New York ve Berlin gibi şehirlerde de ülkemizin en iyi projelerini hayata geçirerek, Türkiye'nin sektör içindeki global entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyoruz. Londra, Brexit sonrası güçlenerek yatırımcının gözdesi olmaya devam edecek." dedi.Türker, The Brentford'un Londra'nın en can alıcı projesi olması bakımından Türk yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları söyledi:"Sektördeki deneyimimiz ve Knight Frank gibi global bir gayrimenkul danışmanlık firması ile olan stratejik ortaklığımız sayesinde bugün için yatırım yapılabilecek şehirlerdeki projeleri Türk yatırımcılarla buluşturmaya Londra ile devam ediyoruz. Londra'da Brexit sonrası yatırım potansiyeli yüksek örnek bir dönüşüm projesi olan The Brentford Project bu etapta lansman için seçtiğimiz proje oldu. Ülkemizi global arenada temsil etmek adına özverili çalışmalarımız devam ediyor, çok yakın zamanda İstanbul'un en iyi projelerinin de global pazarda temsili için yoğun ve heyecanlı bir çalışma içindeyiz."Türker, 4'üncüsü gerçekleştirilen toplantının Paris ve Londra gibi global pazarın önemli şehirlerinin ardından İstanbul'da yapılmasının Türk pazarının yurt dışına açılması açısından hayati önemde olduğunu dile getirdi."Londra'nın global pazar liderliğini korumasını bekliyoruz"Cordy, İstanbul gibi global pazar için önemli bir şehirde sunum yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Brexit sonrası İngiltere ve Londra gayrimenkul pazarına ilişkin bilgiler aktardı.Cordy, son kurulan hükümetle birlikte gayrimenkul pazarında stabilizasyona gidildiğini belirterek, "Geçen 4 sene içinde fiyatların yüksekliğinden dolayı Londra'da düşük gelir grubuna yönelik makul ve erişilebilir konut ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine yeni hükümet konut üretimini artırma yoluna gitti. Trend olarak üretilen evlerin kiralamaya yönelik üretildiği görülüyordu. İngiltere'de 2020-2024 yıllarında ev satış fiyatlarında yüzde 15, kira gelirlerinde yüzde 10 artış yaşanmasını ve Londra'nın yine ortalamada yüzde 13 artış oranı ile global pazardaki liderliğini korumasını bekliyoruz." diye konuştu.Knight Frank Küresel Pazarlar Satış Müdürü John Wood da Brentford bölgesindeki projenin Londra'daki en değerli dönüşüm alanlarından olduğunu belirterek, "The Brentford Project Londra'da yatırım yapılabilecek örnek dönüşüm projelerinin başında geliyor. Yüksek kira geliri ve değer artış beklentisi ile yükselen projede kredi seçenekleri de bulunuyor. 10 yıl garanti altında olan evler, 369 bin Sterlin'den başlayan fiyatlar ile yatırımcılara sunuluyor. Yüzde 80 ödeme anahtar tesliminde yapılıyor." dedi