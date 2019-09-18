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Brexit Taşımacılık Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Şirket Ortağı Yavuz Öner, Brexit'in taşımacılık sektörü üzerindeki etkilerini Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 12:32
KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Şirket Ortağı Yavuz Öner, Brexit'in taşımacılık sektörü üzerindeki etkilerini Wise TV'ye anlattı. Öner, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin bir şekilde tamamlanacağından bahsetti. Bu durumun hem Avrupa coğrafyasında iş yapanlar hem de Avrupa coğrafyasıyla iş yapan diğer coğrafyalar için taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyeceğini ifade etti. Öner;"Değişen regülasyonlar, değişen vergi rejimleri bu coğrafyaya mal taşıyan firmaları da önemli ölçüde etkileyecektir." dedi.
Brexit Taşımacılık Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

İngiltere, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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