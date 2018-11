23 Kasım 2018 Cuma 14:04



Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Brexit sonrasında İngiltere'nin yeniden kendi sanayisini kuracağını ve ambalaja ihtiyacı olacağını belirterek, "İngiltere 250 milyon dolarlık ihracatla bizim için zaten iyi bir pazar. Brexit sonrası sektörümüz için çok daha büyük fırsatlar var. Brexit Türk ambalaj sektörüne yarayacak." açıklamasını yaptı.ASD tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeki Sarıbekir, ambalaj sektöründe gelinen son durumu değerlendirmek için basın mensupları ile bir araya geldi.Değerlendirmesinde, Avrasya'nın ambalaj sektörü merkezinin Türkiye olduğunu ve sektörün pazar büyüklüğünün 23 milyar dolara ulaştığını aktaran Sarıbekir, ambalajın dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğuna işaret etti.Sarıbekir, bu yılı 4 milyar dolar ham madde ithalatına karşın 5 milyar dolar ihracatla bitirecekleri bilgisini vererek, "Ambalaj sektörü özelinde ihracata çok büyük önem veriyoruz. Her şirket ürettiğinin yarısını ihraç etmeli. Kalkınmamız için bu gerek." ifadelerini kullandı.Avrupa'nın, Türk ambalaj sektörü için en önemli ihracat pazarı konumunda bulunduğunu vurgulayan Sarıbekir, çok daha büyük bir potansiyeli olmasına karşın Türkiye'nin Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının şu anda yüzde 10'ununu karşılayabildiğini dile getirdi.Sarıbekir, Türkiye'nin sektörde sahip olduğu yeni ve ileri teknolojiyi lojistik avantajıyla birlikte mutlaka kullanması gerektiğini belirterek Sarıbekir, şunları kaydetti:"Bugün ürününüzü bir TIR'a koyduğunuzda 3-4 güne Avrupa'nın her noktasına gidebiliyor. Bu pazar bizim için çok önemli. Avrupa'nın en doğusu İstanbul, en batısı Londra. En doğudan en batıya sadece 3,5 saatte uçabiliyorsunuz. Yanı başımızda böyle zengin bir bölge var ve biz bütün fabrikalarına ürün verebilir durumda olmalıyız. Sene sonunda 5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağız. Yine bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü hedefimiz. 180 ülkeye ihracat yapan bir sektör olarak gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız. Ambalaj sektörü olarak daha çok ülkeye ambalaj satmayı hedefliyoruz. Pazar sayısını artıracağız ve ürettiğimizin en az yarısını ihraç edeceğiz. 2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz.""Kişi başı ambalaj tüketimi bu yıl 240 doları geçti"Zeki Sarıbekir, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine de değinerek, Brexit'in Türk ambalaj sektörü için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.Brexit sonrasında İngiltere'nin yeniden kendi sanayisini kuracağını belirten Sarıbekir, "İngiltere'de yavaşlayan üretim Brexit ile tekrar hızlanacak. Artan üretimle birlikte daha çok ambalaja ihtiyaçları olacak. İngiltere 250 milyon dolarlık ihracatla bizim için zaten iyi bir pazar. Brexit sonrası sektörümüz için çok daha büyük fırsatlar var. Brexit Türk ambalaj sektörüne yarayacak." değerlendirmelerini yaptı.Sarıbekir, ambalaj sektörünün son yıllarda hızlı bir büyüme trendi içerisine girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bunların ilki ihracat. Geçen yıl sektörümüzün dış ticaret fazlası 787 milyon dolar oldu ve ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürdük. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Bu yılın ilk yarısında 2 milyar 306 milyon dolar ihracat geliri elde eden sektörümüz, 1 milyar 767 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. Katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye Ambalaj Sanayimiz ilk 6 ayda toplamda 540 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ambalaj ihracatımız miktar olarak yüzde 8 ve değer olarak yüzde 17 arttı. İkinci faktör ise süpermarketler... Süpermarket demek ambalajlı ürün demek. Ambalaja konulan her ürün bir kimlik kazanıyor. Süpermarketlerin gelişmesi de ambalajlı ürün tüketimini artırıyor. Ülkemizde 10 yıl önce 100 dolar olan kişi başı ambalaj tüketimi bu yıl 240 doları geçti. Kişi başı ambalaj tüketiminde henüz Avrupa'nın yarısıyız."Ambalajın ürünlere katma değer sağladığını aktaran Sarıbekir, "Örneğin bal satmakla ambalajlayıp bal satmak arasında çok büyük fark bulunuyor. Ambalaj dediğiniz bir markadır, görselliktir, kalitedir. Ambalajda hem firma hem de ürün sahibi kazanıyor, çünkü ürüne katma değer katılıyor." ifadelerini kullandı."Her türlü ambalaj geri dönüştürülebilir"ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajın çevreyi kirlettiği yönündeki yanlış algıdan da bahsederek, şunları kaydetti:"Çevreyi ambalaj kirletmez, insan kirletir. Ambalaj, ürünü sağlıklı bir şekilde insana ulaştırır. Güvenilir gıda ambalajlı gıdadır. İnsan ömrü ortalamasındaki artış, ambalajlı gıda tüketimdeki artışa paralel gelişiyor. Bu konuda önemli bilimsel çalışmalar da var. Her ürünün ambalaja girmesi gerekiyor. Biz ASD olarak tüm ambalaj üreticilerini temsil ediyoruz. Cam, plastik, metal... Türkiye'de geri dönüşüm maalesef çok ileri seviyelerde değil henüz. Her türlü ambalaj geri dönüştürülebilir. Bu konuda gençlerimiz daha bilinçli tüketiciler. Geri dönüşüm bilinci oluşturmak konusunda hedefimizi yüksek tutmalıyız."Sarıbekir, hızlı tüketim ürünlerinde ambalajın toplam maliyet içerisindeki payının yüzde 3 ila 5 arasında değiştiğini aktararak, bazı ürünlerinin fiyatlarının ambalajlara gelen zam yüzünden yükseldiği iddialarının doğru olmadığını ifade etti.Ambalajın ham maddesinin ithal olduğunu ve dövizdeki artışın fiyatlara yansıdığını belirten Sarıbekir, bu artışın da ürünlerin nihai fiyatı üzerinde bir etkisinin bulunduğunu dile getirdi.