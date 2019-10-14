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"brexit yeniden ertelenirse boe faiz indirimi yapmayabilir"

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) yeniden ertelenmesi durumunda faiz indiriminin yapılmayabileceği uyarısı yaptı.

14.10.2019 12:57

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) yeniden ertelenmesi durumunda faiz indiriminin yapılmayabileceği uyarısı yaptı.

The Telegraph gazetesine konuşan Ramsden, Birleşik Krallık ekonomisinin, işletmelerin Brexit belirsizliğine bağlı olarak yatırımlarını azaltmalarından zarar gördüğünü, belirsizliği uzatacak gelişmelerin BoE'nin ekonomiye yardım etme yeteneğini de azaltacağına dikkat çekti.

BoE üyeleri Michael Saunders ve Gertjan Vlieghe yaptıkları açıklamalarda, Brexit'in ertelenmesinin Birleşik Krallık'ta daha düşük faiz oranları anlamına gelebileceğini ifade etmişlerdi.

Ramsden The Telegraph'ın sorularını yanıtlarken, Birleşik Krallık'ın zayıf verimlilik verileri nedeniyle ekonominin büyüme potansiyeli konusunda ihtiyatlı olduğunu da vurguladı.



Birleşik Krallık, Ekonomi

Kaynak: DHA

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