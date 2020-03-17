Menü
Haberler ›› Güncel ››Brezilya Bakan Yardımcısında korona virüs tespit edildi - Güncel

Brezilya Bakan Yardımcısında korona virüs tespit edildi

Brezilya Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Marcos Troyjo'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

17.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:09
Brezilya Bakan Yardımcısında korona virüs tespit edildi
Brezilya Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Marcos Troyjo'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Korona virüs dünya genelinde hızla yayılırken, çeşitli ülkelerin bürokratların korona virüsüne yakalandığı haberleri geliyor. Son olarak ABD'nin Florida eyaletine resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Marcos Troyjo'nun korona olduğu tespit edildi. Troyjo'nun ofisinden yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısının korona testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Troyjo, Miami kentine ziyaret gerçekleştirmiş ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı akşam yemeğine katılmamıştı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

Etiketler : Brezilya, Ekonomi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı