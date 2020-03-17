Brezilya Bakan Yardımcısında korona virüs tespit edildi
Brezilya Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Marcos Troyjo'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
17.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:15
Brezilya Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Marcos Troyjo'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Korona virüs dünya genelinde hızla yayılırken, çeşitli ülkelerin bürokratların korona virüsüne yakalandığı haberleri geliyor. Son olarak ABD'nin Florida eyaletine resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Marcos Troyjo'nun korona olduğu tespit edildi. Troyjo'nun ofisinden yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısının korona testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Troyjo, Miami kentine ziyaret gerçekleştirmiş ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı akşam yemeğine katılmamıştı.
(İHA)
Korona virüs dünya genelinde hızla yayılırken, çeşitli ülkelerin bürokratların korona virüsüne yakalandığı haberleri geliyor. Son olarak ABD'nin Florida eyaletine resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Marcos Troyjo'nun korona olduğu tespit edildi. Troyjo'nun ofisinden yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısının korona testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Troyjo, Miami kentine ziyaret gerçekleştirmiş ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı akşam yemeğine katılmamıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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