Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair...
Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
13.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:41
Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. - BRASILIA
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, 3. Sayfa
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